صورة – أليسون وماتيب يعودان لتدريبات ليفربول قبل قمة يونايتد

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأفاد الموقع الرسمي للريدز أن الثنائي شارك في تدريبات صباح الثلاثاء بعد شفاءهما من الإصابة.

واستأنف جويل ماتيب تدريباته في ميلوود بعد تعافيه من كدمة قوية قبل التوقف الدولي.

كما تدرب أليسون بيكر مع حراس المرمى في الوقت الذي يختتم فيه فترة التأهيل من إصابة في عضلة السمانة.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بعد مرور 8 جولات.

أما يونايتد فيحتل المركز الـ12.

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