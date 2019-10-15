المشري يدعو مجلس الأمن للتدخل في ليبيا على غرار 2011

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن استهداف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس أمس الاثنين يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل بهدف حماية المدنيين.

وأوضح المشري في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن الإجراءات التي يجب اتخاذها تتمثل في “دعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا” مثلما فعل في 2011 بحسب البيان.

ودعا المشري لفرض “حظر جوي على الطيران العسكري في الأجواء الليبية” معتبرا أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث في ليبيا هو ما يشجع على الاستمرار في الانتهاكات وتكرارها الأمر الذي يفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

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