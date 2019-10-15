تركيا تعتقل أربعة رؤساء بلديات في مناطق كردية

تم توقيف أربعة رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، الثلاثاء، في إطار عملية “لمكافحة الإرهاب”، وفق الحزب.

ورؤساء البلديات الموقوفون هم من بلدات ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا – هكاري ويوكسكوفا وإرجيش ونصيبين- وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب الديموقراطي.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إنهم أوقفوا في إطار تحقيقات متعلقة “بمكافحة الإرهاب” على خلفية علاقات مفترضة بحزب العمال الكردستاني.

وتم توقيف ستة من مسئولي البلديات، وفق الأناضول.

وفُتحت عشرات القضايا الجنائية بحق أشخاص في أنحاء البلاد، لانتقادهم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا منذ إطلاقها قبل أسبوع. ومن بينهم زعيما حزب الشعوب سيزاي تيميليي وبيرفين بولدان، المتهمان ببث “الدعاية الإرهابية” إثر تصريحات معارضة للعملية. وكثيرا ما تتهم حكومة الرئيس التركي حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني. وأحد مؤسسي الحزب وهو صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نوفمبر 2016، والعديد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب أقيلوا من مناصبهم لعلاقات مفترضة بحزب العمال الكردستاني.

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