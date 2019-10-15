تكليف زعيم المعارضة في رومانيا بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الروماني كلاوس آيوهانيس، اليوم الثلاثاء، لودوفيتش أوربان، زعيم أكبر حزب معارض /الحزب الليبيرالى الوطنى المحافظ/ بعرض تشكيلة حكومته الجديدة على البرلمان للموافقة عليها.

يأتى ذلك فى أعقاب سحب الثقة من حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي،في اقتراع بالبرلمان.

وكان البرلمان الروماني قد أطاح بحكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا خلال اقتراع لسحب الثقة منها.

ومن المتوقع أن يضطر أوربان إلى خوض مفاوضات صعبة مع شركائه المحتملين حتى يتمكن من عرض تشكيلة حكومته فى غضون عشرة أيام، فى ضوء عدم تمتع الحزب الليبيرالى الوطنى المحافظ بالأغلبية، ويأمل الحزب فى الحصول على تأييد خمسة أحزاب معارضة صغيرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في رومانيا خلال خريف عام 2020، بينما من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى العاشر من نوفمبر المقبل، حيث ينظر إلى آيوهانيس على أنه الأوفر حظًا بالفوز فيها.

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