تقرير: المزيد من الخيارات لتدعيم خط الوسط.. يونايتد يستهدف تشان

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية أن مانشستر يفكر جديا في التعاقد مع الدولي الألماني إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس لتدعيم صفوفه.

ولا يزال يونايتد يعاني في خط الوسط بعد رحيل أندير هيريرا بداية الموسم الحالي الذي انضم مجانا إلى باريس سان جيرمان.

وكذلك في حالة غياب النجم الأول في الفريق بول بوجبا.

تفكير يونايتد في ضم إيمري تشان يأتي بسبب وضع اللاعب مع ناديه يوفنتوس بعدما خرج من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

كما أن اللاعب لا يشارك بشكل أساسي مع المدير الفني ماوريسيو ساري.

إيمري تشان ليس اللاعب الوحيد الذي يستهدف مانشستر يونايتد ضمه في يناير لتدعيم خط الوسط، لأن الشياطين الحمر يراقبون عن كثب ديكلان رايس لاعب وست هام ومنتخب إنجلترا.

ويقضي إيمري تشان البالغ من العمر 25 عاما موسمه الثاني مع يوفنتوس الإيطالي قادما من ليفربول.

ويستعد مانشستر يونايتد حاليا لمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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