بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن إصابة دي خيا

دي خيا تعرض لإصابة عضلية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وخرج بعد مرور ساعة من بداية اللقاء لصالح كيبا أريزابالاجا.

الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة ليفربول في قمة الجولة التاسعة إذ أصبحت إصابة دي خيا مصدر قلق أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق.

ومن المتوقع وفقا للبيان أن يقدم النادي معلومات مُحدثة عن فرص الحارس الإسباني خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة المقبل.

مواجهة السويد وإسبانيا التي انتهت بالتعادل شهدت أيضا مشاركة المدافع السويدي فيكتور ليندلوف مدافع الشياطين الحمر.

وجاء هدف رودريجيو في الدقيقة الثانية من الوقت البديل مُهديا بطاقة التأهل الرسمية للاروخا ليورو 2020. ().

وخاض الإسباني البالغ 28 عاما، 9 مباريات الموسم الحالي وخرج في 3 مباريات بشباك نظيفة وتلقت شباكه 8 أهداف.

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