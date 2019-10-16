الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنهاء الحرب فورا

إيوان ليبيا – وكالات :

دانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، حادث مقتل ثلاث شقيقات في قصف جوي استهدف منطقة الفرناج في طرابلس ، الإثنين، داعيا في الوقت نفسه «جميع الأطراف في ليبيا إلى إنهاء الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة».

وذكرت البعثة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أمس الثلاثاء، أنه «بعد مرور نصف عام على تجدد القتال، يستمر الوضع في ليبيا في التدهور، وقد تسبب هذا القصف وغيره من الغارات الجوية الأخيرة، التي نفذت في المناطق الحضرية في طرابلس وحولها، في مزيد من المعاناة للسكان الليبيين».

وأضافت أنه «يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأن تكفل بوجه خاص ضمان حماية المدنيين، ويجب مساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب مساءلة كاملة».

وأكد البيان أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية. لذلك يتعين على جميع الأطراف إنهاء الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى المفاوضات السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة».

وأعربت عن «دعمه الاتحاد الأوروبي بقوة عمل الممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، لاستئناف العملية السياسية»، داعيا المجتمع الدولي إلى «توحيد الليبيين ومرافقتهم في بناء السلام والمصالحة والاستقرار في البلاد، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل مبادرة برلين».

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