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مطالب بإدراج حفتر في قائمة العقوبات الاممية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أرسلت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق،اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي جيري ماتيوز ماتجيلا، طالبته خلالها بإدراج قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في قائمة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970)
 
وخلال الرسالة التي تم توزيعها على مندوبي الدول الأعضاء استندت خارجية الوفاق في طلبها إلى ما اعتبرته قيام حفتر بالتخطيط والتنفيذ لعدوان على مدينة طرابلس، بالإضافة إلى قصف منافذ جوية مثل مطاري معيتيقة ومصراته.
 
وزعمت خارجية الوفاق قيام الجيش الليبي بتنفيذ غارات جوية ضد المدنيين، ضاربة أمثلة بحيي الانتصار وأبو سليم في بداية المعارك، كما لفتت إلى القصف الذي استهدف منطقة الفرناج، واصفة الجيش الليبي بانه “عصابات إجرامية تأتمر بإمرة خليفة حفتر، بحسب وصف خارجية الوفاق.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • وزير خارجية السراج امعة تافه لا وزن له فهو مرفوض من نواب الشعب ولم ينل ثقتهم بينما القائد العام للجيش الوطنى الليبى اختاره نواب الشعب وكلفوه بتطهير البلاد من الارهاب والدليل على انه لا وزن له ان وزير خارجية حكومة مجلس النواب هو من يحضر اجتماع البرلمان الاوربى انتهى الدرس ياسيالة يازبالة وسيتم محاكمتك انت وكل الخوان امام المحاكم الليبية قريبا ان ان شاء الله بتهمة الخيانة العظمى للوطن والعمالة لقطرائيل

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