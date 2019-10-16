المشري يطالب بفرض حظر الطيران العسكري

إيوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر للطيران العسكري فوق الأجواء الليبية، حماية للمدنيين.

وقال المشري إن القصف الذي استهدف منطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، «يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل»، حسب صورة من خطابه إلى السراج، المنشورة على صفحة مجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأكد أن حوادث قصف المباني المدنية والخدمية نفذتها «طائرات أجنبية» تدعم قوات القيادة العامة، منوها بأن «الصمت الدولي حيالها يشجع على استمرارها؛ مما سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا