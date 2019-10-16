مقتل 3 وإصابة 27 في هجوم لطالبان بشاحنة ملغومة بأفغانستان

قال مسئولون إن انتحاريا من حركة طالبان قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 27 آخرين، اليوم الأربعاء، عندما فجر شاحنة ملغومة قرب مقر للشرطة في أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان إن مقاتلي طالبان استخدموا شاحنة كبيرة في الهجوم الذي وقع في إقليم لغمان بشرق البلاد.

وقال أسد الله دولت زاي المتحدث باسم حاكم الإقليم إن 20 تلميذا بمدرسة دينية بين المصابين.

وأضاف: “كان الانفجار ضخما”.

وعدد الضحايا مرشح للارتفاع مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث وسط حطام المباني التي دمرها الانفجار.

وقال أحد سكان المنطقة ويدعى عبيد الله “ما زلنا نبحث مع فرق الإنقاذ عن جثث تحت الأنقاض”.

وجاء الهجوم خلال فترة هدوء نسبي في أعمال العنف بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي والتي شهدت زيادة في هجمات طالبان التي وصفت الانتخابات بأنها صورية.

وذكرت الأمم المتحدة أن 85 مدنيا قتلوا في أعمال عنف نفذتها طالبان خلال فترة الانتخابات.

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