آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في شمال قطاع غزة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني اليوم إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية انطلقت من موقع “أبو صفية” العسكري الإسرائيلي الكائن على الشريط الحدودي شرق جباليا، وتوغلت لمسافة عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودية، وقامت بأعمال تجريف في المكان، ووضعت سواتر ترابية، وسط إطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

ووفقا للوكالة ، تتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

على صعيد آخر، أفاد مسئول محلي فلسطيني بأن مستوطنين اقتحموا اليوم الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ونقلت وكالة ( وفا) عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن “مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري لليوم الثاني على التوالي، وسط حماية من جيش الاحتلال”. وأضاف أن “قوات الاحتلال أغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، ومنعت المزارعين من جمع ثمار الزيتون في المنطقة”.

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