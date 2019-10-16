القبض على 4 بلغاريين بسبب العنصرية ضد منتخب إنجلترا

وانتصر المنتخب الإنجليزي على مضيفه البلغاري بسداسية نظيفة في مباراة توقفت مرتين بسبب الهتافات العنصرية ضد لاعبي منتخب الأسود الثلاثة، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020..

وأفادت وزارة الداخلية البلغارية في بيان: “تجري التحقيقات لتحديد الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال غير لائقة خلال مباراة لكرة القدم بين منتخبي بلغاريا وإنجلترا”.

أضاف البيان “حتى الآن احتجزت الشرطة أربعة منهم، تم توضيح تورطهم في الواقعة. وما زال العمل مستمراً لتحديد المشاركين الآخرين في الحادث”.

كان بويكو بوريسوف رئيس الحكومة البلغارية قد دعا بوريسلاف ميهايلوف رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده إلى الاستقالة بسبب الهتاف العنصري من الجمهور البلغاري في لقاء إنجلترا.

بعد ساعات قليلة من ذلك، تقدم رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم بالاستقالة بالفعل.

كان جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي قد أكد أن لاعبو المنتخب الإنجليزي أصروا على استكمال مواجهة بلغاريا حتى نهايتها حتى لا ينصروا العنصرية.

وقال كلارك في تصريحات صحفية إن المنتخب الإنجليزي أصر على استكمال المواجهة حتى النهاية.

وأضاف “لقد رفضوا الإنسحاب من اللقاء حتى لا تعود الكلمة الأخيرة لدعاة العنصرية”.

المباراة التي جمعت المنتخبين في ويمبلي سبتمبر الماضي شهدت هتافات عنصرية من الجمهور البلغاري الذي حضرها.

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي قد هدد الشهر الماضي بالانسحاب من المباراة في حالة سماع هتافات عنصرية في المدرجات البلغارية، وهو ما حدث بالفعل من الجمهور، لكنه لم ينسحب.

فقد التهمت الأسود الثلاثة الإنجليزية منتخب بلغاريا وهزمته على أرضه ووسط جماهيره بسداسية دون رد.

ووصل منتخب إنجلترا إلى النقطة 15 في المركز الأول للمجموعة الأولى للتصفيات، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بـ3 نقاط.

وشهدت المباراة واقعة غريبة من جماهير منتخب بلغاريا التي هتفت ضد رحيم سترلينج لاعب إنجلترا ما جعل الحكم يضطر لإيقاف اللقاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

تقدم منتخب إنجلترا في الدقيقة 7 بهدف سجله ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم تألق روس باركلي لاعب وسط تشيلسي وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و32 على التوالي.

وجاء الدور على رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي ليسجل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 45 و69.

قبل أن يختتم القائد هاري كين سداسية إنجلترا في الدقيقة 85.

وفي المباراة الثانية للمجموعة واصل منتخب كوسوفو مفاجآته وحقق الفوز على مونينيجرو بثنائية دون رد.

ليرفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثالث بالمجموعة، ويتجمد رصيد مونتينيجرو عند النقطة 3 في المركز الرابع.

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