تقرير – ريال مدريد يرفض فكرة نقل الملعب ويرحب بالتأجيل.. وبرشلونة يترقب

وقال التقرير إن مصادر في النادي الإسباني أخبرته أن ذلك التعديل معقد للغاية، ورفض القسم القانوني في النادي فكرة تعديل الملعب، وأوضحت أن النادي يخطط لإجراء بعض التعديلات في الملعب بناء على المواعيد التي لن يقام خلالها أي مباريات في المسابقة.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد أبدى تفهمه للأوضاع الجارية حاليا ويوافق على تأجيل المباراة لموعد آخر، لكن يجب أن يقام لقاء الذهاب على ملعب كامب نو.

وفي المقابل لم يدرس برشلونة بعد قرار نقل ملعب المباراة، لأن النادي حاليا يفضل التزام الصمت حتى تتخذ لجنة المسابقات في الاتحاد الملكي الإسباني قرارها النهائي.

وخرجت العديد من المظاهرات في كتالونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وأصدر برشلونة بيانا قال من خلاله إن الصراع الذي يحدث في كتالونيا يمكن حله بواسطة الحوار السياسي وطلب النادي من أصحاب القرار أن يقودوا عملية الحوار والتفاوض لحل الخلاف الناشب حاليا، مما سيسمح بإطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين المقبوض عليهم حاليا.

ويعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد هو الأول للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو بعد قرار المحكمة العليا، إذ أنه لم يخض أي مباريات قبل اندلاع الأزمات بسبب التوقف الدولي.

ويستعد برشلونة لتقديم موعد سفره لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليسافر الخميس بدلا من الجمعة ليواجه مضيفه يوم السبت في تمام الواحدة ظهرا.

فيما يحل ريال مدريد ضيفا يوم السبت في نفس الجولة على ريال مايوركا في تمام التاسعة مساء.

وقررت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” أن تنقل ملعب مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول لتقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو بدلا من كامب نو على أن يتم العكس في الدور الثاني.

وتحاول الليجا تجنب الموقف الذي قد يعرض الحالة الأمنية للخطر في ظل استمرار الاضطرابات والمظاهرات في برشلونة.

ويقام الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ10 من الدوري الإسباني يوم 26 من الشهر الجاري، ويقام لقاء الدور التالي في شهر مارس المقبل.

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