الليجا تقترح نقل الكلاسيكو من كامب نو إلى بيرنابيو بسبب المظاهرات

وقال التقرير إن الليجا تحاول تجنب الموقف الذي قد يعرض الأمن للخطر خاصة في ظل الاضطرابات والمظاهرات في برشلونة.

وفي حالة قبول الفريقين باقتراح الليجا، سيكون كلاسيكو الدور الثاني من الليجا يوم 1 مارس على ملعب كامب نو.

وستقرر لجنة المسابقات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة إذا ما كان المقترح المقدم سيتم أم لا.

وخرجت العديد من المظاهرات في كتالونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وأصدر برشلونة بيانا قال من خلاله إن الصراع الذي يحدث في كتالونيا يمكن حله بواسطة الحوار السياسي وطلب النادي من أصحاب القرار أن يقودوا عملية الحوار والتفاوض لحل الخلاف الناشب حاليا، مما سيسمح بإطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين المقبوض عليهم حاليا.

ويعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد هو الأول للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو بعد قرار المحكمة العليا، إذ أنه لم يخض أي مباريات قبل اندلاع الأزمات بسبب التوقف الدولي.

ويستعد برشلونة لتقديم موعد سفره لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليسافر الخميس بدلا من الجمعة ليواجه مضيفه يوم السبت في تمام الواحدة ظهرا.

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