ريال مدريد يوضح إصابة مودريتش

وأفاد ريال مدريد في بيان: “أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم للوكا مودريتش، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، ان اللاعب يعاني من كدمة في عضلات الفخذ اليمنى”.

وأضاف البيان “نحن حاليا بانتظار تطور حالته”، وذلك لمعرفة مدة غيابه.

وتنتهي فترة التوقف الدولي قبل عودة عجلة الدوريات الأوروبية للدوران يوم 20 أكتوبر الجاري.

وبالإضافة إلى مودريتش، تعرض جاريث بيل زميله في ريال مدريد ولاعب منتخب ويلز للإصابة في المباراة.

ويتمنى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن يلحق لاعبه الكرواتي بمباراة برشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

قبلها سيلعب الفريق الملكي ضد ريال مايوركا يوم السبت المقبل، ثم يلاقي جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

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