رفع الدعم عن الكيروسين

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق قراراً يقضي بتحديد سعر جديد لوقود الكيروسين بـ85 قرشا للتر.

واوضحت الوزارة في قرارها الذي يقضي برفع الدعم عن الكيروسين أن السعر الجديد هو سعر التكلفة من الشركة المنتجة له وسيطبق القرار في المرحلة الأولى على المناشط التجارية والصناعية فيما بقي سعر استهلاك الكيروسين المنزلي عند 15 قرشا للتر.

وأوضحت وزارة الاقتصاد عبر منشورها في موقع “فيسبوك” أنه سيتم استبدال الدعم من سلعي إلى نقدي وأن سعر الكيروسين المنزلي سيتم رفع الدعم عنه قريبا صحبة البنزين والديزل.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي قد ناقش أمس مع نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز ملف التعديلات المقترحة لسياسة الدعم.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت في بياناتها الصادرة قبل أيام أن مصروفات الخزانة العامة على دعم المحروقات قد بلغت 3.150 مليارات دينار في الفترة مابين يناير وسبتمبر الماضي.

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