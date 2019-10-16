إجراءات جديدة بشأن دخول الليبيين إلى مصر

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مديريه امن امساعد عن اتفاق جديد مع الجانب المصري بشأن دخول الليبيين من المنطقة الغربية والجنوبية الي مصر.

جاء ذلك بحسب مدير المكتب الإعلامي التابع للمنفذ ” منير السعيطى ” خلال اجتماع عقده مدير منفذ أمساعد البري العقيد عبد الباسط العريبي مع السلطات الأمنية المصرية بمنفذ سلوم البري .

السعيطى أكد أنه تم الاتفاق على حلحلة مشاكل المواطنين الليبيين الذين يقطنون بمناطق غرب وجنوب البلاد والذين قد منعوا في فترات سابقة من دخول الأراضي المصرية بشرط أن يقوموا بالمرور على الأجهزة الأمنية بمنفذ امساعد للتأكد من بياناتهم وبعدها الدخول للجانب المصري بدون أي عوائق.

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