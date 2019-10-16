مصير الدعوى القضائية لليبية للاستثمار ضد الجهمي

إيوان ليبيا – وكالات :

خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار قبل أيام دعوى قضائية رفعتها أمام المحكمة التجارية في المحكمة العليا بلندن على خلفية قضية جي بيه مورغان المتعلقة بشبهات تقديم رشاوى لرجل الأعمال الليبي وليد الجهمي المقرب من النظام السابق.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ما قبل عام 2010 وتناولت تقارير صحفية القضية بأن الجهمي تلقى أموالا على شكل رشاوى قيمتها 6 ملايين دولار للحصول على عقد شراء سندات بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة جي بيه مورغان.

ونقل موقع ستايلس ميديا عن الجهمي بأن القضية انتهت بالنسبة له بالنظر لحكم القضاء، مشددا على ما وصفه بضرورة تصحيح العمل في المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداده لتقديم المشورة لهم للحفاظ على الأموال الليبية في الخارج.

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