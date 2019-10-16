فى رده على الاتهام بالتخلي عنهم.. ترامب: الأكراد ليسوا ملائكة.. وهم في أمان أكثر حاليا

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الأكراد الذين تشن تركيا هجوما ضدهم في شمال سوريا منذ انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، “ليسوا ملائكة”.

وقال ترامب ردا على الاتهامات له خاصة من قبل حلفائه الأجانب “بالتخلي” عن الأكراد، “أساسا هم ليسوا ملائكة”، وذلك قبل أن يتوجه نائب الرئيس مايك بنس إلى تركيا مساء الأربعاء للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب “الأكراد هم في أمان أكثر حالياً. الأكراد يعرفون كيف يقاتلون. لقد قاتلوا معنا، لقد دفعنا الكثير من المال لكي يقاتلوا معنا وهذا جيد”.

ودافع ترامب مجددا عن قراره سحب الجنود الأمريكيين من شمال شرق سوريا. وقال “إذا دخلت تركيا في سوريا فهذه قضية بين تركيا وسوريا، وليست قضية بين تركيا والولايات المتحدة مثلما يريد كثير من الأغبياء أن يجعلوكم تصدقوا”.

وقال “هناك العديد من الدول التي تكره تنظيم الدولة الإسلامية بقدر ما نكرهه. وأحياناً أكثر منا”، مضيفًا أن هذه الدول يجب أن تحل محل الولايات المتحدة. وقال ساخرا “يمكن أن تحصل سوريا على مساعدة من روسيا، لا مشكلة في ذلك، فهناك الكثير من الرمال هناك؛ هناك الكثير من الرمال التي يمكنهم الاستمتاع بها”. وأضاف “نحن في وضع إستراتيجي جيد للغاية. إنه رائع من وجهة نظر إستراتيجية”، مشيرًا إلى أن جميع الجنود الأمريكيين انسحبوا من المنطقة. وأضاف “سنساعد في التفاوض. نريد أن تتوقف الحروب من منظور إنساني”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا