ماركا تكشف الموعد الجديد الأقرب للكلاسيكو

وخرجت العديد من المظاهرات في كتالونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وتعارض أيضا الحكومة الإسبانية فكرة إقامة اللقاء في موعده المحدد مسبقا.

ويرفض الفريقان نقل المباراة إلى استاد سنتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد، على أن تكون مباراة الدور الثاني في مارس على ملعب كامب نو كما اقترحت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ولذلك يبحث المسؤولون عن مواعيد مقترحة مناسبة لإقامة المباراة، وتكشف صحيفة “ماركا” أن يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل هو الموعد الأقرب.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات برابطة الليجا اجتماعا يوم الاثنين لدراسة الموعد المقترح، حيث سيتم عمل تصويت بحضور ممثلي برشلونة وريال مدريد.

ولكن المشكلة الوحيدة في الموعد الجديد المقترح أنه يتضارب مع مباريات الدور الأول من كأس إسبانيا، وإن كان الأقرب عدم مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا في هذا الدور بسبب مشاركتهم في السوبر الإسباني في شهر يناير.

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