رئيس إقليم كاتالونيا يطالب بوقف فوري للمواجهات بين المحتجين والشرطة

دعا رئيس إقليم كاتالونيا كويم تورا إلى “وقف فوري” للمواجهات العنيفة التي اجتاحت برشلونة لليلة الثالثة الأربعاء، معتبرا أنها تضر بصورة الحركة الانفصالية.

وقال تورا بعد اشتباك المتظاهرين الغاضبين من سجن إسبانيا لتسعة قادة انفصاليين مع شرطة مكافحة الشغب في العاصمة الكاتالونية “لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع. هذا يجب أن يتوقف فورا. لا يوجد هناك سبب أو تبرير لحرق السيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب”.

وجاءت تصريحات تورا بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نداء مباشرا له لنبذ العنف “بوضوح شديد” بدون أعذار، وهو ما لم يفعله من قبل.

وقال تورا في خطاب تلفزيوني “الاحتجاج يجب أن يكون سلميا”.

وأضاف “لا يمكننا أن نسمح لمثل هذه المجموعات التي تتسلل وتعمد إلى الاستفزاز للإضرار بصورة الحركة التي تضم الملايين من الكاتالونيين”.

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