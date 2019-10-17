تقرير: بعد ريبيري.. فيورنتينا يسعى لضم إبراهيموفيتش

ويضع فيورنتينا أنظاره صوب المهاجم السويدي البالغ 38 عاما وفقا لجريدة “La Nazione” الإيطالية.

عقد إبراهيموفيتش ينتهي في ديسمبر المقبل عقب نهاية الموسم في الدوري الأمريكي رفقة لوس أنجلوس جالاكسي.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات في أقرب وقت مع مينو رايولا وكيل السويدي.

ريبيري تألق وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر.

الفرنسي البالغ 36 عاما شارك في جميع مباريات البنفسجي الـ 6 وسجل هدفين وصنع هدفا في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام أتالانتا وسامبدوريا وميلان.

في المقابل يتألق إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي إذ سجل 30 هدفا وحل ثانيا في ترتيب هدافي الدوري، ويُنافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان إبراهيموفيتش قد علق سابقا على إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي ().

وارتدى السويدي قمصان ميلان وإنتر ويوفنتوس وتُوج مع جميعهم بلقب الدوري الإيطالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا