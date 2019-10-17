ثلاثة قتلى في زلزال بجنوب الفلبين

قالت السلطات الفلبينية اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين في وقت متأخر أمس.

وتسبب الزلزال في قطع الكهرباء والاتصالات، وأحدث شروخا في أبنية في وسط مينداناو.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال، إن شخصين قتلا وأصيب 18 في انهيار أرضي في‭‭ ‬‬بلدة ماجسايساي إقليم دافو ديل سر.

وقال ريويل ليمبونجان رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتاباتو، إن طفلة عمرها سبعة أعوام لقيت حتفها عندما انهار جدار في منزلها.

وقالت وكالة التعامل مع الكوارث، إن 27 شخصا أصيبوا في حين تضررت 15 بناية منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية.

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