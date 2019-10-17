إعادة فتح مطار هامبورج الألماني بعد إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

أعادت السلطات الألمانية فتح مطار هامبورج، أمس الأربعاء، بعد إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية “بنجاح”، بعد ساعات من العثور عليها.

جاء ذلك حسبما أعلنت سلطات المطار عبر “تويتر”. وأضافت : “باستطاعة جميع الرحلات المنتظرة أن تقلع وتهبط من الآن (الساعة 2050 بتوقيت جرينتش)”.

وأكدت الشرطة أنه تم إبطال مفعول القنبلة ( 450 كيلوجراما) من قبل خبراء المفرقات في هامبورج شينلسن في ضواحي المدينة الواقعة شمالي ألمانيا.

وتم إخلاء المنازل الواقعة في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر من القنبلة.

وأثناء إبطال مفعول القنبلة، تم إغلاق الطريق السريع (إيه 7) القريب وكذلك المجال الجوي فوق هامبورج، مما يعني أنه لا توجد طائرات قادرة على الهبوط أو الإقلاع. يشار إلى أن عمليات الإخلاء المماثلة لذلك، تعد شائعة نسبيًا في ألمانيا، حيث تشكل الذخائر غير المنفجرة إرثًا للقصف العنيف الذي قامت به طائرات التحالف للمدن والبلدات خلال الحرب العالمية الثانية.

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