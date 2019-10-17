واشنطن تحذر من فرض عقوبات إضافية على تركيا بسبب الهجوم على سوريا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة في حال لم توافق القوات التركية على وقف هجومها في شمال سوريا.

ورفضت تركيا حتى الآن كل الضغوط الدولية لوقف هجومها ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال منوتشين للصحفيين إنّ “عقوبات إضافية ستأتي في حال لم يتم التأسيس لوقف لإطلاق النار”.

وبدأت تركيا الأسبوع الماضي عمليتها العسكرية في شمال سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد بعد سحب الولايات المتحدة جنودها من المنطقة.

واعتبر الانسحاب الأمريكي بمثابة ضوء أخضر من البيت الأبيض للهجوم التركي. ومنذ ذلك الحين، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسائل متناقضة، فهو تارة يهدد أنقرة، وتارة أخرى، يعتبر أن الولايات المتحدة غير معنية بالصراع بين تركيا والأكراد.

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