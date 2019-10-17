استخدام طائرات صينية مسيرة في قصف طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إنها سلمت القائم بأعمال السفارة الصينية، رسالة احتجاج على استخدام «الطائرات الصينية المسيرة المباعة للإمارات لقصف المدنيين في طرابلس»، مطالبة الصين بالتحقيق في الأمر.

ووفق بيان للوزارة فإن القائم بأعمال السفارة الصينية، أكد أن بلاده ستجري تحقيقات حول الأمر، مشددا على حرص بلاده كعضو دائم في مجلس الأمن على متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها تجاه قرارات المجلس في إشارة لقرار حظر تصدير السلاح لليبيا، «وحرصها على توطيد العلاقات مع ليبيا».

وتابع الوزارة أبلغت الصين ببدء «مشاورات لوضع الدول أمام مسؤولياتها» وأن أي اختراق لتلك القرارات يعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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