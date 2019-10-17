اسباب ارتفاع الضغط ليلا

إيوان ليبيا – وكالات :

لا شك أن ارتفاع ضغط الدم يُعد من أهم الأعراض المرضية التي يُعاني منها عدد كبير للغاية من المرضى ومن مختلف الأعمار ، وهو من الاضطرابات الصحية التي يجب الإسراع في علاجها كي لا تؤثر سلبيًا على الصحة العامة للإنسان ، وعلى الرغم أن ارتفاع ضغط الدم قد يحدث في أي وقت إلا أنه كثيرًا ما يحدث نتيجة بعض الاضطرابات الهرمونية وخصوصًا أثناء الليل .

المقصود بضغط الدم Blood pressure عمومًا هو القوة التي يندفع بها الدم على جدران الأوعية الدموية التي تعتبر الوسيلة الأساسية لانتقال الدم من وإلى القلب ، أما ضغط الدم المرضي فهو الذي يكون أقل كثيرًا أو أعلى كثيرًا من المعدل الطبيعي ، حيث أن المعدل الطبيعي لضغط الدم يجب أن يظل دائمًا 115/ 75 وأن لا يتخطى 120/80 ، وقد أشار الأطباء إلى أن ضغط الدم المرتفع يكون أكثر خطورة من ضغط الدم المنخفض ؛ لأن الضغط العالي قد يُشكل خطورة كبيرة على صحة القلب والكلى ، وينقسم ضغط الدم إلى ضغط الدم الانقباضي وهو يُمثل الرقم العلوي ، وضغط الدم الانبساطي وهو يُمثل الرقم السفلي .

أشار بعض أساتذة الطب إلى أن اسباب ارتفاع الضغط المؤقت والمُفاجئ ولا سيما أثناء الليل وعلى وجه التحديد قُبيل الفجر ؛ تعود إلى أنه أثناء هذه الفترة يحدث خلل وارتفاع في نسبة بعض الهرمونات في الدم ، ومنها هرمون السيروتونين وهرمون الأدرينالين وكذلك النور أدرينالين ، وبالتالي يُصاب المريض أثناء الليل بارتفاع مُفاجئ في ضغط الدم وخصوصًا الأشخاص المُصابين بالفعل باضطراب مستوى ضغط الدم ؛ حيث أنهم يكونوا أكثر عرضة إلى ارتفاع الضغط ليلًا .

أشارت إحدى الدراسات التي نُشرت في إحدى مجلات الطب العالمية وهي مجلة Psychosomatic Medicine إلى أنه من المعروف أن قلة النوم تؤدي إلى الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية التي قد ينتج عنها الخلل الصحي والوفاة في بعض الأحيان ، ولكن لا يعرف أحد العلاقة الصحيحة بين قلة النوم وأمراض القلب .

ومن هنا تم إجراء الدراسة على عدد من المرضى الذين قد بلغ عددهم 300 رجل وامرأة ، وكانت أعمارهم بين 21 إلى 70 عام ، ولا يوجد لديهم مشاكل في القلب ، وقام هؤلاء المشاركين في الدراسة بارتداء جهاز يقوم بقياس ضغط الدم بشكل تلقائي كل 45 دقيقة على مدار اليوم ليلًا ونهارًا .

وفي الليل ، ارتدى المشاركون في الدراسة أيضًا جهاز يُساعد على قياس مدى جودة النوم الذي حصلوا عليه ليلًا ويُساعد هذا الجهاز أيضًا على قياس الفترة الزمنية التي قضاها كل شخص على سريره نائمًا بشكل سليم .

وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين قد تعرضوا إلى ارتفاع ضغط الدم ليلًا لم يحصلوا على النوم الجيد بل كانوا غير قادرين على الخلود إلى النوم الهادئ ، وقد أصيبوا في صباح اليوم التالي بارتفاع في قيمة ضغط الدم الانقباضي على عكس المرضى الذين قد ناموا نومًا صحيًا وهادئًا ولم يتعرضوا إلى ارتفاع الضغط ليلًا .

وبالتالي فإن هذه النتائج تُشير إلى أن قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الأمر الذي يُهدد المستقبل الصحي للأشخاص الذين يُعانون من مشاكل مزمنة في النوم ، وقد تكون هذه النتائج أيضًا تفسير للغز الذي حير الكثير من الأطباء وهو الإجابة على سؤال لماذا تؤدي قلة النوم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومع ذلك فإن الأمر في حاجة إلى المزيد من البحث والدراسة لتأكيد هذه النظرية الطبية الحديثة .

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