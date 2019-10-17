تنظيم كرنفال ليبيا في بنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الفنان محمود عبدالهادي عن بدء الاستعدادات لتنظيم «كرنفال ليبيا» خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة بنغازي، بمشاركة أكثر من 20 فنانا وإعلاميا ليبيا.

وقال مشرف عام الكرنفال، محمود عبدالهادي الأربعاء: «كرنفال ليبيا هو مهرجان فني ثقافي وطني لإبراز عادات وتقاليد كل مدينة في ليبيا ورسالة للعالم بأن ليبيا أرض السلام وكلنا يد واحدة بالثقافة والتراث الليبي، وأن ليبيا تستعيد مكانتها بجهود أبنائها وشبابها للمحافظة على التراث الليبي الأصيل والعادات والتقاليد والثقافات المختلفة».

وأضاف: «سيقوم الضيوف بتمثيل مدنهم سواء بالزي الليبي التقليدي، أو أنواع من الأطعمة الشعبية الليبية، أو الصناعات التقليدية اليدوية».

وتابع قائلا: «ستنطلق خلال اليوم الأول مسيرة (أرض السلام) من فندق تبستي وصولا إلى المنارة ثم تعود المسيرة إلى نقطة الانطلاق».

ولفت عبد الهادي إلى أن المسيرة سوف يشارك فيها «أكثر من 200 شخص يرتدون الملابس الليبية التقليدية من مختلف المدن والمناطق»، بالإضافة إلى «الخيالة من الفرسان وعناصر من الجيش والشرطة النسائية والبحرية ورجال المرور».

كما سيشارك في هذه المسيرة «الكشاف والأطفال والمعلمون ومصابو السرطان والأطباء وذوو الاحتياجات والمحامون والمهندسون وشباب الهلال الأحمر والإسعاف والفنانون وشباب الدراجات النارية ومجموعة من السيارات الكلاسيك».

وعن باقي أيام «كرنفال ليبيا» قال عبدالهادي: اليوم الثاني سوف يخصص لـ«عروض الزي الليبي التقليدي والأشغال اليدوية المختلفة والأكلات الشعبية الليبية»، أما في اليوم الثالث فسيكون موعد الجمهور مع «فقرات غنائية ليبية تراثية وإقامة عرس ليبي كامل بالطريقة التقليدية وزفة بنغازية متكاملة».

وأشار عبدالهادي إلى أن «رئيس الكرنفال الإعلامي هو ربيع المسلاتي، والمدير التنفيذي سلوى المقصبي»، بالإضافة إلى عدد من «اللجان المنظمة والفنية والتحكيم وغيرها».

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