الحبيب الامين والايغال في الهرطقة ؟؟؟؟ … بقلم / المنتصر خلاصة

الناس ياسيادة الوزير والسفير السابق تنتظر عكس خطابك المشحون هذا …الناس تنتظر الرخاء والهناء والاستقرار خاصة ان في خزائنها ومقدراتها ما يمكنها ان تعيش في سعادة ورخاء ..والذي يقف دون تحقيق ذلك هي افعالكم.

ان ليبيا بما تملك وما حباها الله به تستطيع ان تنهض وتضمذ جراحها ولا تحتاج دلالا يروج لها ..لا ادري ماهي الثقافة التي تملكها وكنت تترأسها اذا كان هذا نتاجها وهي التي تسوغ لك هذه الهرطقات التي تتفوه بها ..اي ثقافة تلك التي ترتضي وتفرح بافقار الناس وضربهم في معيشتهم بحجة احيائهم ..هل الانتقال من الشبع الى الجوع ..من الكرامة الى الذل ..من الاكتفاء الى الاحتياج هو ما تريدنا ان نصفق لك عليه .

الشعب الليبي سئم من الجري خلف شعارات وهمية لاينتج عنها سوى المزيد من الالم والفراق والعوز ..الشعارات الكبيرة تخفي دائما خلفها اطماعا كبيرة ..نحن الشعب الليبي ياسيادة الوزير السابق للثقافة سنسدي اليك معروفا لعله يرفع لديك منسوب الثقافة قليلا فتستوعب اننا ندرك كل الخلفيات الصانعة للابواق المرتهنة لاوراق البنكنوت…يقولون ان غولا كان يبحث عمن يضحك عليه فيشاركه في زراعة القمح ليأكل حقه فيما بعد ..فقال لن اجد احمق من هذا الانسان …ونتيجة اغراءات قدمها الغول وافق المواطن على مشاركته وقال لابأس من تجربة حظي مع هذا الغول ..وفعلا زرعا وحصدا وكان العمل كله يقع على كاهل المواطن والغول لايقوم الا بالضرب على الطنبور والرقص والغناء وقد اخدت الخمرة في رأسه تدور ..وفي النهاية كان المحصول وفيرا نتيجة جهد المواطن وعرقه ..وخلال فترة العمل والارهاق والتعب في الزرع والحصاد استيقظ المواطن وفهم بغية الغول ونواياه بعد ان رأى ان وعوده كلها كانت كاذبة خادعة وتخفي نوايا خبيثة وقذرة ..جلس الغول مع المواطن لتقاسم الانتاج واخد يكيل مرتين ويقول ..هذه لي ..ثم يكيل للمواطن كيلة واحدة ..ويقول ..وهذه لاخي ..وهكذا حتى تم المحصول كله ..ثم التفت الغول الى المواطن وهو يبتسم ساخرا ..ارايت مثل هذه القسمة الجيدة يا اخي ويا حبيبي …حك المواطن رأسه ثم قال للغول ..انا لا افهم ماتقول ولا افهم مافعلت ..انا عندي طريقة افضل للقسمة اعرفها واجيدها ولا اقبل سواها …قال الغول ..حسنا تفضل ارنا كيف هي القسمة الجيدة ..قال المواطن وهو يأخد حفنة من القمح …حبة لك وحبة لي.. حبة لك.. وحبة لي .

ارجو ان تكون قد استوعبت ياسيادة الوزير والسفير السابق معنى هذه القصة ..لقد رأيناكم عندما حكمتمونا فلم نرى لكم ودا ولا حبا ولا نخوة ولاشمم ..ولهذا لن نصدقكم ولن نؤمن لكم ..لقد ادخلتمونا في صراعات حمقاء ومراهقات صبيانية وكل هذا الصراخ الذي نسمعه منكم اليوم لاعلاقة له بالعدل اوالصدق اوالوطنية او الكرامة اوالاخلاص ..لانكم لم تبرهنوا على صدقكم يوما عندما توليتم الحكم وصارت الخزائن بأيديكم بل حولتم بلادنا الى غنيمة تتقاسمونها فيما بينكم حتى افلستم البلاد وانهكتم العباد ..اننا اذا طلبنا شيئا من مؤتمر برلين او الامم المتحدة او حتى حمامات تونس او الغرذقة فاننا سنطلب منها حظركم عنا فلا نراكم ولا ترونا وتتركون البلاد لمن لايرى سواها ولايقبل بديلا عنها ..يفديها ومن عمره يعطيها ..فيعمرها ويخدمها بنفسه وولده ويكون هو وابناءه واهله اخر المستفيدين منها فبغيته وغاية مناه ان يرى اهلها في خير وسعادة وهم اخوة احباء لاقتل ولاتهجير ولاتحقير ولانهب ولاتزوير .

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