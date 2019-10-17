بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

جددت وزارة الخارجية البريطانية تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا، وطالبت بمغادرة الذين لا زالوا فيها على الفور بسبب تردي الأوضاع الأمنية وتزايد حدة المخاطر.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إن الدعم القنصلي غير متوفر من الحكومة البريطانية من داخل ليبيا، حيث لا تزال العمليات القنصلية معلقة.

وفيما رجحت الوزارة أن يحاول الإرهابيون شن هجمات في ليبيا، لفتت إلى وجود تهديد كبير في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية والخطف ضد الأجانب، بما في ذلك من المتطرفين المنتسبين لداعش والقاعدة ، فضلا عن “الميليشيات المسلحة”.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى ان داعش والقاعدة هاجما عددا من منشآت النفط والغاز وقتلا أو اختطفا عمالا بينهم رعايا أجانب.

وذكرت أن القتال الدائر في ليبيا تسبب بشكل دوري في إيقاف مؤقت أو إغلاق المطارات وبعض الطرق، وأدى إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية، مؤكدة أن جميع المطارات الليبية عرضة للهجمات.

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