حزب العمال البريطاني: اتفاق بريكست الجديد خيانة وأسوأ من اتفاق ماي

وصف جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست) بأنه “أسوأ” من الاتفاق الذي كانت توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد.

وقال كوربين في بيان :”بناء على المعلومات الواردة إلينا، يبدو أن رئيس الوزراء تفاوض من أجل اتفاق أسوأ، حتى من اتفاق تيريزا ماي، والذي كان رُفِضَ بأغلبية ساحقة”.

وأضاف: “هذه المقترحات من شأنها التسبب في سباق نحو الهاوية فيما يتعلق بالحقوق والحماية: فهي تعرض سلامة الأغذية للخطر، وتقلل المعايير البيئية وحقوق العمال، وتفتح المجال أمام إمكانية استحواذ شركات أمريكية خاصة على خدماتنا الصحية”.

واعتبر أن مثل هذا الاتفاق يمثل خيانة ويجب رفضه، مشددا على أن “الطريق الأفضل لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة من خلال تصويت عام”.

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