الحزب الأسكتلندي القومي: اتفاق بريكست الجديد يضر بالبلاد ولابد من التصويت عليه

صرح سياسي بارز في الحزب الأسكتلندي القومي بأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي توصل إليه التكتل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “مدمر للغاية” لأسكتلندا، ويجب أن يصوت عليه الشعب الأسكتلندي.

ويقول مايك راسك، وهو أيضا أمين مجلس الوزراء في حكومة أسكتلندا، في تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “لا يوجد شيء اسمه اتفاق عظيم للخروج”.

ويضيف: “جميع اتفاقات الخروج تضر بأسكتلندا، وهذا الأخير مدمر، على وجه التحديد”.

وأوضح: “إذا ما جرت الموافقة عليه (داخل البرلمان البريطاني) بعد غد السبت، تُحتِم الديمقراطية عرضه للتصويت من قبل البرلمان والشعب في أسكتلندا، حيث من المرجح أن يرفضاه”.

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