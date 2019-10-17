ليبيا تشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

إيوان ليبيا – وكالات :

شارك ليبيا في أعمال الدورة 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الصربية “بلغراد” تحت عنوان تعزيز التعاون الدولي الأدوار والآليات البرلمانية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومه شاركا في أعمال الدورة 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لتوحيد الرؤى والمواقف ورفع مستوى التنسيق والتعاون البرلماني بما يخدم برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي وفتح مزيد من أُطر التواصل بين شعوب العالم من خلال ممثليهم في البرلمانات الوطنية.

وأوضح مجلس النواب أن مشاركة ليبيا تأتي في إطار تأكيد اتحاد البرلمان الدولي على أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي كما أكدت رئيس اتحاد البرلماني الدولي “غابرييلا كويفاس بارون” خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على هامش اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامين بالعاصمة الجنوب أفريقية “جوهانسبرج ” في شهر أغسطس الماضي.

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