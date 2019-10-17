تدشين خط نقل جديد بين طرابلس ومصراتة‎

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة السهم للنقل العام، أمس الأربعاء، فتح خط جديد للمسافرين من طرابلس إلى مطار مصراتة يوميا عدا الأحد والخميس.

وأضافت الشركة، على صفحتها الرسمية، أن حافلة الخط الثاني ستغادر طرابلس من أمام الفندق الكبير عند الواحدة والنصف ظهرا، والرجوع من مطار مصراتة عند الثامنة مساء.

وأعلنت شركة السهم للنقل العام في منتصف سبتمبر الماضي، البدء في تشغيل أولى خطوط النقل السريع من مدينة طرابلس إلى مطار مصراتة بسعر تذكرة يبلغ 35 دينارًا للمسافر.

وقالت الشركة إن عملية الدفع ستكون نقداً لحين استكمال منظومة الدفع الإلكتروني، مع السماح للمسافر بنقل حقيبتي سفر وحقيبة شخصية.

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