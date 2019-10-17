السعودية تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وجددت المملكة دعمها الكامل للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

جاء ذلك أثناء المباحثات التي عقدها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني ولأول مرة في تاريخ البلدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد استقبل ليلة أمس الأول الرئيس الفلسطيني وبحث معه مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدا الدعم الكامل من قبل المملكة للشعب الفلسطيني سياسيا ومعنويا وماديا.

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