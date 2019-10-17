احتياجات طرابلس على مكتب عبد الله الثني..!؟ … بقلم / محمد الامين

مثلما قد يجتمع االسراج لينظر في الاحتياجات العاجلة لشحات أو طبرق أو درنه، وربّما في مرتبات موظفيها وشئون الضمان والمشاكل الصحية لأهالي هذه المدن، ترى عبد الله الثني يتداول في أوضاع المواطن الطرابلسي وتعقيدات حياته اليومية، وربما تفتقت عبقريته الفذّة المثبتة بالفشل المتراكم على مدى السنين، أن يستنبط حلولا لمشكلة القمامة في وسط العاصمة، أو حتى لمشكلة الصرف الصحي أو غلاء الأسعار في بوسليم أو الهضبة أو الدريبي، ولم لا العجيلات أو الزاوية أو الجميل.

كم كان أولى وأجدر بعبد الله الثني الذي لا أحد يعلم له دورا في المشهد السياسي غير طباعة الدينار الروسي الموازي وصرف المليارات والانغماس في عطاءات وصفقات إعادة الإعمار السابقة لأوانها وتمرير كل ما يشين الليبيين أن يتدارس شأن الحرب والسلام ببلده -إن استطاع إلى ذلك سبيلا- ، وأن يستفيد من خلفيته العسكرية في نزع فتيل الصراع الدامي، ووقف الحرب التي تتعرض لها عاصمة بلده بدل تكريس التقسيم وتمكين واقع الدولة الممزقة.. أما ما عَدَا ذلك من الدعاية الجوفاء والمغالطة الإعلامية فلا شكّ أن الثني يعلم أن لا أحد يصدّقه أو يقيم لمثل هذه الأكاذيب وزناً

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