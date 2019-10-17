تقرير: الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو إلى ديسمبر

وكان من المفترض أن تقام المباراة التي ستُلعب لحساب الجولة العاشرة على ملعب كامب نو في الـ26 من شهر سبتمبر الجاري لكن تم تأجيلها إلى الأربعاء 18 ديسمبر وفقا لتقرير الإذاعة.

جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وأصدر برشلونة بيانا قال من خلاله إن الصراع الذي يحدث في كتالونيا يمكن حله بواسطة الحوار السياسي وطلب النادي من أصحاب القرار أن يقودوا عملية الحوار والتفاوض لحل الخلاف الناشب حاليا، مما سيسمح بإطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين المقبوض عليهم حاليا.

ويعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد هو الأول للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو بعد قرار المحكمة العليا، إذ أنه لم يخض أي مباريات قبل اندلاع الأزمات بسبب التوقف الدولي.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا