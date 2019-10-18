سولشاير: لا احتاج ضمانات بشأن مستقبلي مع مانشستر يونايتد

يونايتد يقدم أداء متراجعا هذا الموسم، جعله يحتل المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل صدامه مع ليفربول يوم الأحد.

وسولشاير قال لشبكة سكاي سبورتس: “كل الأحاديث التي خضتها مع ملاك النادي وإد وودوارد -المدير التنفيذي- كانت عن أن عقدي لمدة 3 سنوات”.

وأضاف “نخطط على المدى البعيد. لقد أعطوني الوظيفة وإن خسرت مباراة أو اثنتين فإنني لست بحاجة لانتظار ضمانات على بقائي”.

وأتم “بدأنا بخطة وواثق 100% من وقتي هنا أننا نمتلك النظام الصحيح لأنه في النهاية الكلمة الأخيرة للمدرب”.

ويحل ليفربول ضيفا على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتشير الكثير من التقارير الصحفية إلى أن إدارة يونايتد تفكر في التعاقد مع ماكس أليجري مدرب يوفنتوس السابق حال رحيل سولشاير.

يونايتد حقق أسوأ بداية له في موسم منذ 30 عاما، ويحتل الفريق حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب ولم يفز سوى في مباراتين من أصل 8 وعلى بعد نقطتين من مراكز الهبوط.

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