زوكربرج يحذر من زيادة عدد القوانين التي تقوض حرية التعبير على فيسبوك

دافع الرئيس التنفيذي لـ “فيسبوك” ، مارك زوكربرج، عن الحق في حرية التعبير وحذر من زيادة عدد القوانين واللوائح حول العالم التي تقوض ذلك.

واستهدف زوكربرج بتصريحاته الرقابة في الصين على وجه التحديد، وأشار إلى موقع “تيك توك” المنافس لفيسبوك، لافتا إلى أنه يخضع لرقابة الحكومة فيما يتعلق بالرسائل التي تذكر الاحتجاجات السياسية في هونج كونج.

وقال زوكربرج في تصريحات من جامعة جورج تاون بواشنطن: “حتى وقت قريب ، تم تحديد الإنترنت في كل بلد تقريبا خارج الصين بمنصات أمريكية ذات قيم قوية لحرية التعبير.. لكن ليس هناك ما يضمن أن تسود هذه القيم”.

وأشار إلى أنه قبل عقد مضى، كانت جميع منصات الإنترنت الرئيسية تقريبا أمريكية، والآن هناك ست من أفضل عشر منصات تتبع الصين.

وقال إن فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له مثل إنستجرام وواتس آب لا تعمل في الصين، لأن قواعد الحكومة تمنع محتوى معينا. وأوضح أنه يرغب في أن تعمل خدماته في الصين، مشيرا إلى اعتقاده بأن ذلك ربما يساعد في جعل المجتمع أكثر انفتاحا.

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