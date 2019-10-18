ليبيا تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان

إيوان ليبيا – وكالات :

فازت ليبيا، أمس الخميس، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن 14 دولة جرى انتخابها من قبل الجمعية العامة للمنظمة الدولية لعضوية المجلس خلفا لأعضاء انتهت مدة عضويتهم في المجلس بمدينة جنيف السويسرية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن عملية انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان جرت «عبر اقتراع سري» لعضوية المجلس التي تمتد لثلاث سنوات تبدأ في الأول من يناير 2020.

والدول الـ14 التي جرى انتخابها اليوم لعضوية مجلس حقوق الإنسان هي: ليبيا وموريتانيا وناميبيا والسودان (عن أفريقيا)، وإندونيسيا واليابان وجزر مارشال وجمهورية كوريا (عن منطقة آسيا- الباسيفيك)، وأرمينيا وبولندا (عن أوروبا الشرقية)، والبرازيل وفنزويلا (عن أميركا اللاتينية والكاريبي)، وألمانيا وهولندا (عن أوروبا الغربية ومجموعة بلدان أخرى).

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