القوات التركية تقصف رأس العين رغم إعلان وقف العمليات في شمال سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدوءًا ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأمريكي – التركي بوقف العمليات العسكرية هناك مساء أمس الخميس، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)على نسخة منه، أنه تم سماع أصوات إطلاق نار بشكل واضح في المدينة صباح اليوم الجمعة.

وأعلن مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد (قسد) قبول وقف اطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة أمس.

وقال عبدي “أننا سنقدم كل ما يلزم لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار ، في المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، و يتضمن عودة النازحين إلى منازلهم ولا يتضمن تغيير ديموجرافية المنطقة”.



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