تراجع أسعار النفط في ظل استمرار النزاع التجاري بين أمريكا والصين

ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية أن أسعار النفط تتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي في ظل تراجع التفاؤل بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، على خلفية إشارات تشي بأنه سيكون حتى من الصعب التوصل إلى اتفاق محدود، في الوقت الذي أعطى فيه مخزون أمريكا من الخام صورة مختلطة.

وتراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة ببورصة نيويورك اليوم الجمعة، بنسبة 5ر1 في المئة على أساس أسبوعي. وارتفع سعر الخام أمس الخميس بسبب زيادة مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وسجل الاقتصاد الصيني في الربع الماضي أبطأ وتيرة نمو له منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بحسب بيانات أعلنت اليوم الجمعة، في دليل آخر على تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين على معدلات النمو العالمية.

وذكرت الحكومة الصينية في وقت سابق اليوم أن اقتصاد البلاد حقق معدل نمو 6% في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل خلال نحو ثلاثة عقود، مقابل 2ر6% في الربع الثاني.

ووفقا لـ “بلومبرج”، ليس من المتوقع أن يساعد الاتفاق الجزئي الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحويل الاتجاه المتباطئ لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، حيث إنه لن يلغي الرسوم الجمركية التي سبق وفرضها الرئيس، بل إن الأمر قد يزداد تعقيدا في ظل اعتزام الولايات المتحدة إصدار تشريع يدعم المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر المقبل، 12 سنتا، ليصل سعر البرميل إلى 81ر53 دولار في بورصة نيويورك التجارية بحلول الساعة 29ر12 ظهرا في سنغافورة، عقب زيادة 1ر1 في المئة أمس الخميس. أما خام برنت تسوية ديسمبر، فقد تراجع بنسبة 6ر0 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 57ر59 دولار للبرميل في بورصة “آي سي إي” للعقود الآجلة في لندن، ليصل معدل التراجع الأسبوعي إلى 6ر1 في المئة.

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