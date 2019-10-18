بومبيو يبحث مع نيتانياهو القرارات الأمريكية بشأن سوريا

يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو فيما أثارت قرارات الرئيس دونالد ترامب حول سحب جنوده من سوريا قلقا لدى الإسرائيليين.

ووصل بومبيو إلى إسرائيل بعد أن تفاوض هو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة على اتفاق أتاح تعليق تركيا عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، لكن هذا الاتفاق أثار انتقادات حيث اعتبره كثيرون تخليًا عن حلفاء واشنطن الأكراد.

بدأ بومبيو ونيتانياهو اجتماعهما صباح الجمعة في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس.

ويراقب الإسرائيليون عن كثب قرارات ترامب المتعلقة بسوريا وهم قلقون من أن يتخلى عنهم أيضا أبرز حليف لهم.

وتتخوف إسرائيل أيضا من عدوها اللدود إيران والتي يمكن أن تسد أي فراغ في سوريا المجاورة. وكان نيتانياهو دان “بشدة” في بيان الأسبوع الماضي “اجتياح تركيا” للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، محذرًا من “تطهير عرقي” للأكراد. وأشاد الرئيس ترامب باعلان تركيا وقف إطلاق النار ووصفها بـ”أخبار رائعة من تركيا”. وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص في سوريا للصحافيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو “طمأننا الاتراك عدة مرات بأنه لا نية لديهم على الإطلاق، ومن الرئيس أردوغان شخصيا اليوم، بالبقاء في سوريا لفترة طويلة”. وكان جيفري يتحدث خلال توجهه برفقة بومبيو إلى تل أبيب من أنقرة. وتأتي زيارة بومبيو إلى إسرائيل أيضا فيما يحاول نيتانياهو انقاذ مستقبله السياسي، حيث لم يتمكن من تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر. كذلك، يواجه نيتانياهو احتمال توجيه اتهامات إليه بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد في الأسابيع المقبلة.



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