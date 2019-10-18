البرلمان التونسي: قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد الأربعاء المقبل

حدد مجلس نواب الشعب التونسي يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس البلاد الجديد اليمين الدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الجمعة للنظر في المراسلة الواردة للمجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص قرارها الرسمي إعلان المرشح قيس سعيد رئيسا للجمهورية وفق النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، بإعلام كل من الرئيس المنتخب قيس سعيد والرئيس المتخلي محمد الناصر بموعد الجلسة العامة.. فيما سيفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب إلى أداء اليمين.

ويؤدي قيس سعيد رئيس الجمهورية المنتخب اليمين، ثم يلقي خطابا أمام مجلس نواب الشعب، ويتوجه بعده إلى قصر قرطاج لتسلم السلطة من سلفه الرئيس المؤقت محمد ناصر وفق البروتوكول الرئاسي المعمول به، ليبدأ مباشرة في ممارسة مهامه.

يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

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