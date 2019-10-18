القبض على عصابة تشادية تتاجر بالسلاح بالمنطقة الجنوبية

إيوان ليبيا – وكالات :

قال مدير مركز أمن براك الشاطئ الرائد سليمان قريرة إن تحريات المركز الأمني نجحت في تتبع خلية تمتهن التجارة بالأسلحة وإرسالها لجهات غير معلومة بالمنطقة الجنوبية.

قريرة أوضح أمس الخميس أن الأجهزة الأمنية تتبعت الخلية وتأكدت من صحة المعلومات وتوجهت على الفور رفقة قوة أمنية داهمت الموقع.

وأشار الرائد قريرة إلى أن المداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على كافة أفراد العصابة المكونة من عناصر تشادية وبحوزتهم مبالغ مالية وبعض الأسلحة والذخائر من نوع (كلاشنكوف) وبعض مواد (TNT) التي تستخدم في صناعة المتفجرات حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

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