الرئيس الفرنسي: التدخل العسكري التركي في شمال سوريا حماقة

أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيلتقي برفقة المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني قريبا، مع الرئيس التركي بشأن العملية العسكرية التركية التي تنفذها أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا.

واعتبر ماكرون، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل أن التدخل التركي في سوريا حماقة، مشيرا إلى أن تركيا ستكون المسئولة حال نهوض تنظيم (داعش) الإرهابي من جديد.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في ديسمبر المقبل لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بخصوص العملية، وقال إن الشرق الأوسط منطقة إستراتيجية لأوروبا و«علينا إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك».

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