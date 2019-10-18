مقاربة حول مؤتمر برلين … بقلم / البانوسى بن عثمان

هل سيعاد تدّوير المفردات التى تَشكّل منها المشهد الليبيى ماضيا وحاضرا . لتسّتلم ادارة البلاد وشؤنها ولعقود جديدة من الزمان ؟ ! . هذا ما يسّتنتجه استفهاما . كل عقل وفكر متابع ومهتم لإرهاصات مؤتمر برلين . فى حُضوره الدولي المنّتقى . والقاءات والبيانات والمقترحات والتسريبات وغيرها . التى تتناول المؤتمر وتتعاطى شأنه.

والملفت في كل هذا . ومن خلال استعراض الواقع الليبيى . في الاسماء والوجوه وحتى المليشيات الملوّنة الآتية من جنوب الصحراء . بآلياتها واسلحتها . نتبيّن بان هذا الكم لا غيره او سواها . من شكل المشهد الليبيى ماضيا وحاضرا . بل هو بعينه من يحتل المشهد الآني برمته .

فهل هى منظومة واحدة ؟ . تتصارع في ما بينها على من يتصدر المشهد . وممن ينزاح الى الظل وليس الى خارجه . ليقبع بعيدا عن الاضواء . حتى حين ؟ . هذا الهاجس . الذى يتكئ على قرائن داله . تدّعمه بل وتؤكده . تدفعنا نحو تساؤل يقول . هل الهيئة الاممية على بيّنة من هذا الامر ؟ .

ومن هنا اقول . سيكون لزاما – وفى تقديرى – على الهيئة الاممية . اتنا حضورها المؤتمر . ان تتخذ ميثاقها الأممي . كمرّجعية اتنا تعاطيها مع الحدث ببرلين . بمعنى . ان كل مداخلتها بالمؤتمر وتعاطيها معه . يجب ان تكون محمّلة بمضامين انسانية . تسّتقيها من كل ما جاء به ميثاقها . لتقّيد به جموح المؤتمر . بمواثيق وضعها هؤلاء الحضور لا غيرهم . ليلّزموا بها انفسهم قبل سواهم من امم العالم .

اقول هذا . لأنه – وفى تقديرى – سيعي الجميع من النافدين في هذا المؤتمر . نحو التوّسيع من دائرة نفوده . او المحافظة عليها . على حساب المعروض امامهم . وهو الليبيون وجغرافية ليبيا . فعلى سبيل المثال . سيسعى الحضور الإنجليزي في ذلك المؤتمر . نحو المحافظة وتثبيت نفوده الانجلوفوني وعلى كل ما في يده . وسيسعى غيره في ذات الاتجاه . اما البيادق من الحضور . فستّتجه الى ترّجيح كفة الاسياد .

ومن واقع الحال نتبيّن .بان لجل هذا الحضور الدولى المنعقد ببرلين . اجسامه وميليشياته . وبيادق تتحرك ويُحركها على الجغرافية الليبية . امّا وفى غياب اصحاب الجغرافية . فقد اوّكل المجتمع الدولى امّرهم الى الهيئة الاممية . التى يجب الا تخّذلهم . وتجتهد في ذلك . متكأه على ميثاقها . الذى يقول بحقوق الانسان . وعلى توجهاتها التى تسعى نحو الزيادة في رقعة السلم العالمى على هذه الارض . وتعمل في ما تعمل على مساندة القضّم من مساحة العسف . لصالح الزيادة في الرقعة الديمقراطية . على جغرافية هذا العالم . والذى من مفرداته الجغرافية . هذه المنطقة البائسة .

ولهذه الافعال . التى تتماس مع ميثاقها وتتماهى مع توجهاتها . لا شك بان الهيئة ستسمح وبدون مواربة . باستخدام وتوظيف مضلّتها . كغطاء اممى . تدعم به كل فعل . يسعى الى انفاذ ما يُزاح به عن كاهل الشعوب المغبونة . خاصتا في القضايا التى لا يخالطها لبس كحالنا في ليبيا .

وهذه الوسيلة والاداة في يد الهيئة . وهى ولا شك بانها اداة فاعلة ومؤثرة . فلا يجب ان تمنحها الهيئة . تحت اى ضرف . في ما لا يخدم توجهاتها ويتعارض مع مواثيقها . اوفى ما لا يخدم مصلحة الشعوب .او ما لا يرفع عنها من منسوب بؤسها .

ضف الى هذا . على الهيئة الاممية . وباعتبارها ممثل الغائب الحاضر . ان تستند على الجغرافية الليبية . اتنا تعاطيها مع الشأن الليبيى فى الاقليمى منه والدولى . فليبيا مفرده من مفردات شمال غرب افريقيا . فهذه حقيقة لا يستطيع احد القفز من فوقها . وليبيا تحتل شاطئ طويل على الضفة الجنوبية للمتوسط . فهى تتقاسمه الجغرافية والديمغرافية والثقافة . وهذه حقيقة يصّعب تجاهل تأثيرها عليها وعلى الحوض . وهى ايضا . تنّشدْ بوشائج ديمغرافية ثقافية وايضا جغرافية نحو الفضاء المغاربى . وهذه جميعا يجب ان تكون حاضر اتنا التعاطي مع المعضل الليبيى بمؤتمر برلين . وتجاهلها لا يخدم ليبيا والليبيين والاقليم والحوض . وغيابها عن الحضور سيكون لها تأثير سلبيي على مجّمل ما فات . وفى الشأن الداخلي يجب استدعاء الفضاءات الثلاث لجغرافية ليبيا . لتكون المرتكزات الاساسية لتقاسم الثروة والسلطة بالبلاد .

وفى النهاية اقول . لا باس ان جاء في تناولنا هذا . عبارات كقولنا . يجب على الهيئة فعل كذا . او على الهيئة ان تقول كذا . فهى هنا وتحديدا . وفى هذا المؤتمر تنوب بوجه من الوجوه عن الغائب الحاضر . وهم الليبيون وبلاهم . فقد يكون في هذا مبرر لما اسلفنا .

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