المحكمة العليا بواشنطن توافق على النظر في حقوق المهاجرين غير القانونيين لأمريكا

وافقت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، على النظر في إحدى القضايا الكبرى بشأن حقوق المهاجرين غير القانونيين من طالبي اللجوء للأراضي الأمريكية بهدف الطعن على إجراءات ترحيلهم العاجلة.

وأفادت مصادر قضائية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد طلبت من المحكمة مراجعة رأي أصدرته محكمة الاستئناف في الدائرة الأمريكية التاسعة بالسماح لمن حرموا من اللجوء بفرصة رفع دعاوى أمام المحاكم الفيدرالية.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا ما تم تأييد الرأي في نهاية المطاف، فقد يفتح الباب أمام المزيد من أعداد طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة وهي المشكلة التي باتت تؤرق إدارة ترامب بصورة كبيرة.

ويأتي هذا بينما تواصل مسئولو الهجرة والحدود تنفيذ عمليات ترحيل العائلات المهاجرة وخصوصا من القادمين من دول أمريكا الجنوبية مع الاستمرار في بناء الجدار الضخم الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك على الحدود الأمريكية الجنوبية للحيلولة دون وصول المزيد من المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء للأراضي الأمريكية.

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