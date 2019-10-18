الصحة العالمية: وباء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية لا يزال يمثل حالة طوارئ عاجلة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في اجتماعٍ للجنة الطوارئ، اليوم الجمعة، أن وباء الإيبولا المميت في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية دولية “عاجلة”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة “فرانس 24” الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم – إن حالة الطوارئ الصحية العامة هذه ستستمر لمدة 3 أشهر إضافية، محذرا من أن هذا التفشي لا يزال “معقداً وخطيراً”.

وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت منذ أيام أن الإيبولا عادت مرة أخرى إلى شمال شرقي البلاد في مقاطعة إيتوري بعد مرور حوالي 300 يوم من دون ظهور حالات جديدة.

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