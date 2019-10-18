بالفيديو – باريس سان جيرمان يستغل نقص نيس في ليلة عودة مبابي

فريق العاصمة الفرنسية حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، والفضل يعود إلى المتألق أنخيل دي ماريا الذي سجل هدفين.

ومنح النقص العددي في صفوف المضيف فرصة توسيع النتيجة من 2-1 إلى 4-1 بعدما طُرد الثنائي ويلان سيبريان وكريستوف هيريل في ظرف 3 دقائق فقط (74 و77).

والعائد من الإصابة كيليان مبابي كان مفتاح زيادة الغلة بعدما دخل كبديل في الدقيقة 82 ليحتاج إلى 6 دقائق فقط لتسجيل الهدف الثالث، ثم دقيقتين آخرتين لصناعة الرابع.

دي ماريا افتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة مستغلا تمريرة رائعة من ماورو إيكاردي لينطلق من بعد منتصف الملعب فيما أشبه حصة تدريبية دون أي رقابة أو لاعب قريب منه ليسكن الكرة بسهولة في المرمى.

وبعد مرور 6 دقائق فقط، تحديدا في الدقيقة 21، أضاف الأرجنتيني ثاني الأهداف بطريقة ولا أروع بعدما اخترق من الجانب الأيمن واستغل تقدم الحارس والتر بينيتيز ليضعها من فوقه.

مع الشوط الثاني نجح نيس في تقليص الفارق عن طريق إجناتيوس جانجو الذي استغل فشل ماركينيوس في تشتيت الكرة بالشكل الأمثل ليسدد صاروخية في شباك كيلور نافاس في الدقيقة 67.

لكن الدقيقة 74 ستشهد منعطفا في الأحداث. الحكم طرد سيبريان بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على ركلة ثابتة لم تحتسب له.

وبينما يُظهر اللاعب تفاجئه من هذا القرار تعين عليه أن يستغرب أكثر.

بعض الثواني مرت قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه زميله هيريل الذي أظهرت تقنية الفيديو اعتدائه على ليوناردو باريديس لاعب باريس، بينما كان سيبريان يعترض على قرار الحكم.

عندئذ باتت المهمة أسهل على الضيوف الذين استغلوا عودة نجمهم مبابي ليسجل ثالث الأهداف من صناعة دي ماريا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 88.

وفي الثواني الأخيرة من اللقاء أسفرت جملة ثلاثية من دي ماريا إلى مبابي إلى إيكاردي، ليسكنها الأخير في الشباك.

فوز رفع رصيد باريس إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه نانت الذي تتبقى له مباراة.

فيما تجمد رصيد نيس عند 13 نقطة متراجعا للمركز الـ13.

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